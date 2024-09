Traffico Roma del 28-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024) Luceverdementre Avati dalla redazione breve violentemente su via Salaria all'altezza di Fidene in direzione della tangenziale est dalle 9:30 di questa mattina in Piazza della Bocca della Verità esposizione di auto storiche possibili disagi alnelle vie limitrofe fino a domani Buon compleanno Boing il canale amato dai bambini festeggia 20 anni prevista la chiusura di viale Europa viale Tupini e viale Pasteur deviatore linea bus 31 771 780 e 788 a Centocelle fino alla mezzanotte di domani 29 sempre chiusa via dei Castani tra Piazza dei Mirti e via degli acidi per un evento di Street Food beviate diverse linee bus per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it