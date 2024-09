Traffico Roma del 28-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalle 9:30 di questa mattina in Piazza della Bocca della Verità esposizione di auto storiche possibili disagi alnelle vie limitrofe all’Euro fino a domani Buon compleanno Boing il canale amato dai bambini festeggia 20 anni è prevista la chiusura di viale Europa tra viale Tupini a viale Pasteur deviatore linea bus 31 771 780 e 788 a Centocelle fino alla mezzanotte di domani 29 settembre chiusa via dei Castani tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri per un evento di Street Food deviate diverse linee bus lavori di potatura alberi in via di Torrevecchia si viaggia su carreggiata ridotta tra via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia proseguono infine i lavori su via del Foro Italico tra via Salaria via di Tor di Quinto si viaggia su carreggiata Per consentire l’installazione di barriere ...