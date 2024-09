Tennis Sinner | Partita dura ho dovuto alzare il ritmo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 28 set. (askanews) – "Laè stata difficile, con lui sono sempre battaglie dure. Ha risposto bene e servito bene nei momenti importanti". Così Jannidopo la vittoria sul russo Safiullin che gli apre le porte ai quarti di finale del troneo di Pechino. "Oggi è stata– continua – ma in giornate come queste in cui non ti senti al 100% e riesci a uscirne significa tanto per me. Sapevo che avreiil livello. Fisicamente sto facendo passi avanti: quando ti senti grande dal punto di vista fisico puoi cambiare delle cose in campo quando qualcosa non va bene".