Tennis Bertolucci | Ora Sinner sulla graticola per 5-6 mesi non è giusto

(Di sabato 28 settembre 2024) “Io sono fermamente convinto dell’innocenza di. Fermo restando che la certezza non ci può essere mai, trovo del tutto logica la sua versione, cosa che mi è stata confermata anche dagli addetti ai lavori. Adesso deciderà il Tas, ma l’unica cosa che trovo sconcertante in tutto questo è che si parla di diverse settimane fino a 5-6per decidere seè colpevole. Un tempo lunghissimo, anche i processi italiani durano di meno. Non ètenere untaper tutto questo tempo“. Così Paolo, ai microfoni dell’Agi, ha commentato la notizia dell’appello presentato dalla Wada sull’assoluzione di Jannikda parte dell’Itia sul caso Clostebol. “Fermare un atleta per un tempo così lungo è ridicolo, significa ucciderlo.