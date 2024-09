Tempo di funghi da lunedì 30 settembre ecco le aperture degli sportelli micologici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 282024 –di, da30leLa consulenzaesperti Asl è gratuita ed è fondamentale per il consumo e la conservazione in sicurezza Dopo la fase iniziale, nella quale l’accesso aglidel Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est avveniva solo per appuntamento telefonico, da questo30, a seguito di una stagione particolarmente favorevole allo sviluppo dei, i punti sono a libero accesso, secondo gli orari indicati.