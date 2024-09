Tale e Quale Show 14 seconda puntata | disastrosa la performance su Sesso e samba ecco chi ha vinto e con quale imitazione Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 28 settembre 2024) È andata in onda ieri sera ladella quattordicesima edizione di. Il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti vede anche quest’anno cimentarsi volti noti dello spettacolo in interpretazioni canore e imitazioni. Il cast di questa nuova edizione è composto da Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani (che avevala primanei panni di Bruno Mars), Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. Per quanto riguarda i giudici, riconfermati anche quest’anno, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, elementi imprescindibili per l’eccellente riuscita di. Loretta Goggi dopo l’addio al programma per morivi familiari è stata sostituita da Alessia Marcuzzi. Dopo Stefano De Martino, quarto giudice l’attrice comica Katia Follesa.