Superlega 2024 2025 volley maschile | tutti i risultati e la classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)e ladella regular season delladi. Archiviata la lunga estate azzurra culminata con i Giochi Olimpici di Parigi, i migliori giocatori del mondo sono pronti a tornare in campo con le maglie dei rispettivi club nel campionato più competitivo. Dodici le squadre al via con la novità Grottazzolina, all’esordio nella massima serie, ed una Perugia che proverà a difendere lo Scudetto vinto lo scorso anno. Tra le principali rivali figura sicuramente Trento, già avversaria di Perugia nella finale di Supercoppa, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito,gli esiti delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.