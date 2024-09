Superbike oggi GP Aragon 2024 | orari Superpole e gara-1 tv streaming programma TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024), sabato 28 settembre, seconda giornata del week end di, tappa del Mondialedi. Sul noto circuito spagnolo i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. L’assenza nell’appuntamento di Cremona, dopo quella in Francia, non è costata la vetta della classifica a Toprak Raztgatlioglu. L’alfiere della BMW comanda la graduatoria con 365 punti, 13 in più di Nicolò Bulega, mentre il distacco dello spagnolo Alvaro Bautista è di 82 lunghezze. Pertanto, tutto sembrerebbe limitato al confronto tra Toprak e Nicolò. Nella giornata di ieri prestazioni da interpretare da parte del turco: strepitoso nella FP1 e meno incisivo nella FP2.