Stupro di Palermo la legale della vittima | “Gli imputati non hanno mai chiesto scusa nessun pentimento”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 28 settembre 2024) A Fanpage.it parla Carla Garofalo, l'avvocata19ennedellodiavvenuto il 7 luglio dello scorso anno. La Procura ha12 anni di reclusione per 5, 10 per il sesto. "Non solo non c'è stato alcun pentimento, non si sono nemmeno resi conto del danno enorme chefatto a questa ragazza", ha spiegato la