Stop auto al monumento Porfido invece dell’asfalto

(Di sabato 28 settembre 2024) A cent’anni esatti dalla realizzazione delai caduti, è pronto il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza IV Novembre che lo contiene. L’intervento è finanziato, in parte, attraverso il bando “Distretti del commercio” (50 mila euro) e in parte (10mila) con fondi di bilancio comunali. La piazza ad oggi è sostanzialmente uno svincolo stradale ed un nodo di intersezione tra le principali strade urbane del paese, ma nell’obiettivo dei progettisti si intende riordinare il traffico veicolare ed incentivare la mobilità sostenibile, fornendo una adeguata illuminazione che ne valorizzi l’aspetto storico-artistico. Il progetto prevede, per la parte ovest, la sostituzionecon una nuova pavimentazione in pietra che permetta di creare un’ “isola” esclusivamente pedonale attorno al