Sport in tv oggi sabato 28 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 28 settembre 2024)28ci aspetta una giornata ricca di. Luna Rossa torna in acqua per sfidare INEOS Britannia nella seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup. Entra nel vivo il fine settimana della MotoGP con qualifiche e Sprint Race del GP di Indonesia, mentre i Mondiali di ciclismo propongono la prova in linea elite femminile e ad Aragon andranno in scena qualifiche e gara-1 del GP di Aragon per la Superbike. Proseguono i tornei di tennis della settimana: a Pechino scenderanno in campo Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Conegliano e Milano si fronteggeranno per la Supercoppa Italiana di volley femminile, incominciano la Serie A di basket e la Superlega di volley.