Spacca la vetrina ruba il fondo cassa e uscendo si gusta un gelato | poi un altro colpo

(Di sabato 28 settembre 2024) Telecamere, controlli ai varchi dei centri abitati e servizi straordinari di controllo non sembrano frenare il fenomeno dei furti notturni a Correggio e dintorni, in particolare ai danni di esercizi pubblici, con gli autori che puntano soprattutto al, spesso con bottino piuttosto scarso ma con danni strutturali evidenti. L’altra notte l’ennesimo blitz, stavolta in un locale di via Modena a Correggio. Il ladro è arrivato in bici al locale, ha rotto la vetrata per poi arraffare il. Nell’uscire si è pure "to" unprelevato dal bar, salvo poi dirigersi verso unlocale della zona per compiere lo stesso reato. Tra i gestori di esercizi pubblici è stato proposto un "coordinamento" per cercare di fermare l’azione degli autori – spesso gli stessi – di questi furti notturni, che continuano a ripetersi in modo costante nella zona.