Sinner rischia 2 anni di squalifica per il caso doping Le accuse della Wada

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI - L'Agenzia mondiale anti) conferma che giovedì 26 settembre ha presentato ricorso al Tas in relazione aldi J, tennista italiano attuale numero 1 del ranking Atp, il quale è stato ritenuto esente da colpa o negligenza da un tribunale indipendente dell'International Tennis Integrity Agency (Itia) essendo risultato positivo per due volte al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. Laritiene che "la conclusione di 'nessuna colpa o negligenza' non sia corretta ai sensi delle norme applicabili". Lasta chiedendo "un periodo di ineleggibilità compreso tra uno e due". La"non sta chiedendo ladi alcun risultato, salvo quello che è già stato imposto dal tribunale di primo grado". Poiché la questione è ora pendente dinanzi al Tas, lafa sapere che non rilascerà al momento ulteriori commenti.