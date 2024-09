Sinner oggi contro Safiullin ottavi Atp Pechino | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannikin campo neglidi finale del torneo Atp di2024il russo Roman. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nel match di sabato 28 settembre va a caccia di un posto nei quarti di finale e della 57esima vittoria stagionale in un 2024 da incorniciare. L’intra– intv e streaming – è il terzo in programma sul campo principale. Si inizia a giocare alle 11 locali, le 5 del mattino in Italia. Il sipario si alza con la sfida femminile tra l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 3, e la danese Clara Tauson. A seguire, tocca alla bielorussa Arina Sabalenka: la numero 1 del tabellone affronta la thailandese Mananchaya Sawangkaew, proveniente dalle qualificazioni, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo ostico per la vincitrice degli ultimi US Open.