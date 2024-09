Sinner-Lehecka in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannikaffronterà Jirinei quarti di finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Dopo due successi in rimonta ai danni di Jarry e Safiullin, il numero uno del mondo è atteso da un altro match insidioso contro un avversario che sta giocando bene. Il cecoè approdato ai quarti grazie alle vittorie contro gli spagnoli Martinez e Bautista Agut e proverà a dare del filo da torcere a. Nell’unico precedente – quest’anno a Miami, nei quarti -, Jannik si è imposto in due set e partirà favorito anche stavolta. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 30 settembre conancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).