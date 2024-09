Sinner batte Safiullin e vola ai quarti Atp Pechino

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannikaidi finale del torneo Atp di. Mentre l’agenzia mondiale antidoping (Wada) chiede la sua squalifica per 1 o 2 anni per il caso clostebol, il numero 1 del mondo oggiil russo Romanper 3-6, 6-2, 6-3 in 2h22? nel match valido per gli ottavi di finale. L’azzurro, detentore del titolo, affronterà neiil ceco Jiri Ledecka., come nel primo turno contro il cileno Nicolas Jarry, parte con il freno a mano tirato ma rimonta e vince con una prestazione ‘ordinaria’, come evidenziano i 26 vincenti e i 32 errori gratuti, un numero insolito per il miglior giocatore del pianeta. Il 23enne altoatesino cede subito il servizio ed è costretto a rincorrere. L’azzurro recupera il break (2-3) ma, complice il pessimo 40% di prime palle nella frazione iniziale, cede nuovamente la battuta.