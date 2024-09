Serie A Samardzic risponde a Castro | Bologna-Atalanta 1-1 | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Continua il programma della 6ª giornata del campionato diA e la gara traha regalato indicazioni per la zona Europa. La squadra di Vincenzo Italiano si conferma in un buon momento di forma dopo l’inizio difficile mentre la compagine di Gasperini continua a manifestare difficoltà. I nerazzurri non sono ancora un gruppo ed i tanti impegni ravvicinati iniziano a pesare. Inoltre, la squadra ha cambiato tantissimo in estate e il tecnico Gasperini non ha ancora trovato le chiavi giuste. La gara del Dall’Ara si è conclusa sul risultato di 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con. Al 52? l’arbitro manda Lucumi sotto la doccia per un fallo da ultimo uomo. I cambi di Gasperini non portano i frutti sperati, poi al 90? èa siglare il definitivo 1-1.