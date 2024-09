Scott McTominay conquista Napoli | in Inghilterra rimpiangono il loro idolo

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 28 settembre 2024) In pochissimo tempo,è diventato una delle nuove stelle più amate dai tifosi del. Il centrocampista scozzese, ex Manchester United, ha impressionato tutti con le sue prime apparizioni in maglia azzurra, dimostrando subito il suo valore. Sebbene le aspettative fossero alte, vederlo in campo ha confermato quanto potesse fare la differenza. Nella L'articolo: inil