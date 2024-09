Scontro tra un' auto e un camion a San Lorenzo a Vasto ferita una 34enne

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di sabato 28 settembre 2024) È di un ferito il bilancio del violentoche si è verificato nella mattinata di oggi, 28 settembre, in via Santra una Peugeot 1007 condotta da una donna e uncon cassone per la vendemmia.In seguito all'impatto ilcon cassone è uscito di strada mentre