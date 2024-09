Schianto tra Garlasco e Groppello Cairoli | morto uomo di 32 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Dorno (Pavia), 28 settembre 2024 - Undi 32, residente a Dorno, èin un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la strada statale dei, nel tratto compreso trae Gropello(Pavia). Il 32enne era in viaggio sull'auto guidata da un amico, di 36, rimasto a sua volta ferito in maniera grave, così come le due persone che viaggiavano sull'altra vettura rimasta coinvolta nello scontro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Per il 32enne non c'è stato nulla da fare. I feriti sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. La polizia locale diha avviato gli accertamenti per fare luce sulle cause dello