Schianto tra due auto grave una donna

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Poco prima delle 8 di sabato 28 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 57 in va Alcide de Gasperi a Romano d’Ezzelino per lo scontro semi frontale tra due: unaferita.La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Bassano del Grappa, ha messo in sicurezza i mezzi e