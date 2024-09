Sarzana rissa a colpi di bastone e ascia | sei daspo Willy

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Sei" e un divieto di ritorno nel Comune disono stati inflitti agli individui arrestati a seguito di unascoppiata in pieno giorno in piazza Martiri della libertà sabato 21 settembre. I Carabinieri della compagnia di, diretta dal maggiore Luca Panfilo, hanno notificato oggi i provvedimenti ai sette, fermati proprio in quei frangenti. La, adie con l'utilizzo anche di un', era stata sedata dai militari del nucleo radiomobile presenti in zona e da altre pattuglie accorse sul posto. Una situazione che aveva creato il panico tra i tanti cittadini, comprese famiglie con bambini, che passeggiavano in quel momento in centro storico. Sei dei sette arrestati si trovano tuttora rinchiusi nel carcere della Spezia dopo la convalida della misura da parte del gip.