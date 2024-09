Samardzic risponde a Castro al 90 Bologna-Atalanta 1-1

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024)(ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra. Succede tutto nel secondo tempo, conche ha risposto al gol di: 7 punti per entrambe le squadre, gli orobici cancellano parzialmente il ko contro il Como, quarto pareggio in campionato per i felsinei. Nel prossimo turno ci sarà il match col Parma mentre la banda del Gasp sfiderà il Genoa. Entrambe saranno impegnate in Champions, l'con lo Shakhtar, i rossoblù con il Liverpool ad Anfield. La gara del Dall'Ara si è accesa immediatamente, tra ritmi e alti e una lotta uomo contro uomo costante: De Ketelaere ha provato a incidere subito, suo al 18° il pallone in profondità per Lookman, ma il nigeriano si è visto neutralizzare dalla parata di piede di Skorupski.