Salvini sul caso dossieraggio | Dietro si nasconde un disegno politico

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 28 settembre 2024) "Queste cose potevano succedere in Venezuela, in Unione Sovietica, non nell'Italia del 2024" ha commentato il leader della Lega, chiedendo l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare sulL'articolosul: “siun” proviene da Il Difforme.