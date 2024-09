Running late la città dei giovani dove nessuno resta indietro

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Corsetta, birretta, aggregazione e amicizia. Senza lasciare, mai. Se Pordenone offre poco, l'aggregazione la inventano i ragazzi. "" è un nuovo modo di incontrarsi per gli under 35, in modo virtuoso. Ci si trova in gruppo, per fare una corsa, e a fine allenamento