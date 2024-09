Rubano una moto tra l' indifferenza della movida vomerese | il video

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Un colpo rapidissimo, ma davanti agli occhi di tutti. Ieri sera la banda dell'Sh nero, due giovanissimi, è entrata in azione nellamanomettendo e poi portando via una.Dalle immagini di cui siamo entrati in possesso, è possibile vedere i due che tra i passanti usano un