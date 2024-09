Rombano i motori | da Meano a Gerolanuova il Concorso di eleganza per auto d' epoca

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Bellezza, stile, fascino senza tempo eche già scalpitano: è tutto pronto per la settima edizione deldiperd', organizzato dal Rotary Club Brescia -delle Terre Basse (presieduto per l’anno Rotariano in corso da Rosa Di Natale), che scatterà