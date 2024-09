Roma le condizioni di Dybala e Celik

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Dopo il pareggio ottenuto ieri sera in Europa League, laè tornata subito in campo per preparare il match in programma domenica pomeriggio contro il Venezia. Tengono banco in casa giallorossa ledidopo i problemi accusati ieri sera. I due giocatori questa mattina sono stati sottoposti a esami diagnostici che hanno evidenziato solo affaticamenti muscolari. L’attaccante al flessore sinistro, il terzino invece all’adduttore destro. Esclusa, dunque, la presenza di lesioni muscolari per i due giocatori che potrebbero comunque essere “gestiti” in vista della ravvicinata partita col Venezia. Insomma, entrambi potrebbero partire dalla panchina mentre Pellegrini dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di domani. Fantacalcio.it per Adnkronos, lediseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .