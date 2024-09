Ritrovati gli Occhi di Run | Sarà lui a restaurarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Ancona, 28 settembre 2024 – Troppo malandati, vanno buttati. No, invece no, “Gli” di Giacomo ‘Run‘ Bufarini saranno recuperati e torneranno a far bella mostra di sé in un luogo iconico del capoluogo a cui si sta già pensando. Dalla pinacoteca civica alla biblioteca comunale alle sale di palazzo degli Anziani, si vedrà poi, ma tutto fuorché in abbandono dentro un deposito.