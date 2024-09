Riparte Training for Future Csi e Powervolley per far sognare giovani atlete

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Torna anche per il 2024-2025 la collaborazione tra sport di base e sport professionistico targata CSI Milano e AllianzMilano. Ieri è stata presentata la nuova edizione di “For“, di fatto un’occasione unica per le società di pallavolo: disputare un allenamento insieme ad un campione della prima squadra. Da capitan Matteo Piano a Paolo Porro, da Yacine Louati a Matei Kaziyski: saranno tutti a disposizione in campo per allenarsi con leallieve CSI e fermarsi anche per un momento di confronto e chiacchiere. "Si tratta di un’opportunità incredibile per le nostre società di far vivere alle loroil sogno di allenarsi con i campioni", spiega Massimo Achini, presidente del CSI di Milano. G.L.