(Di sabato 28 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La Scuola Medica Salernitana ha insignito lo sceicco Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente del National Media Office e del Consiglio dei Media degliUniti con il Premio Schola Salernitana Lumen et Magister. Alla cerimonia, che si è celebrata alla Camera dei Deputati sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, ha partecipato tra gli altri Abdulla Ali Al Saboosi, Ambasciatore degliUniti in Italia. Ilcelebra gli sforzi umanitari pionieristici deglilada Covid 19 e l’impegno del Paese sui valori della solidarietà e della cooperazione internazionale. GliUniti hanno fornito assistenza medica e logistica ai paesi colpiti dalla, dimostrando la loro affidabilità come partner nell’affrontare le crisi globali.