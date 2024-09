Ricerca Bordi Roma Tre | Nuove tecnologie ormai imprescindibili anche per studi umanistici

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – “Nel dipartimento deiabbiamo un laboratorio che si chiama il DH Lab, Digital Humanities Lab e per noi ènaturale lavorare in sinergia con i colleghi di scienze, di ingegneria e di architettura. Abbiamo tantissimi progetti e li sviluppiamo insieme con lorotoccando temi come l'intelligenza artificiale, la realtàTre): “per” L'Identità.