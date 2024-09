Riasfaltatura di via Bocconi avvio dei lavori previsto per lunedì mattina

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) ANCONA – Avranno inizio30 ididi via. Per limitare i disagi il più possibile, in particolare agli studenti e a chi deve muoversi per lavoro, l'intervento inizierà alle 9 per terminare alle 12 e riprenderà alle 14 fino alle 18-19. L'intervento verrà effettuato