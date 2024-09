Regionali Sara Soresi annuncia la sua candidatura per Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di sabato 28 settembre 2024) «Così come spero di aver fatto in questi anni a Piacenza, mi piacerebbe portare la voce dei piacentini anche in Regione. La mia campagna elettorale sarà basata sull’ascolto. E come sempre ci metterò la faccia». Con queste parole, capogruppo dinel Consiglio comunale