Rally della Carnia | auto sbanda e finisce contro il pubblico Due feriti uno in gravi condizioni

(Di sabato 28 settembre 2024) C’è stato un grave incidente durante le prove per il. Una persona è rimasta ferita dopo essere stata investita da un’uscita di strada. Il punto in cui è avvenuto l’investimento è avvenuto nel comune di Tolmezzo (Udine). In base alle prime ricostruzioni alla fineprova speciale Valle di Lauco il pilota avrebbe perso illlo del mezzo,ndo e finendoun gruppo di spettatori. Due le persone colpite, di cui una in, ora all’ospedale di Udine, dove è arrivata in codice rosso. Questo perché nella carambola sarebbe infatti caduta in una scarpata, cadendo per una dozzina di metri e riportando un trauma cranico. L’altro ferito si trova invece all’ospedale di Tolmezzo in codice verde. Sul posto sono intervenuti fin da subito i sanitari e le forze dell’ordine.