Probabile formazione Udinese-Inter friulani con una novità – CdS

(Di sabato 28 settembre 2024) L’è il prossimo e imminente avversario dell’in campionato. I, dopo la vittoria in Coppa Italia, puntano a dare del filo da torcere ai nerazzurri. Ladi. OSTACOLO – L’ha iniziato bene questa stagione con la nuova guida tecnica Kosta Runjaic. Ihanno subito la loro prima sconfitta proprio come l’nell’ultimo turno di campionato, perdendo 3-0 sul campo della Roma. Prima di quel KO, due vittorie e un pareggio che avevano permesso ai bianconeri di vivere una settimana anche da primi in classifica. Il KO contro la Roma sembra però non aver influito più di tanto sulla testa dell’, che in settimana ha vinto in Coppa Italia contro la Salernitana. Ora arriva l’al Bluenergy Stadium.