Premier League il Liverpool batte i Wolves e sale in vetta

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilsupera 2-1 in trasferta il Wolverhampton nella gara valida per la sesta giornata die si porta in testa alla classifica con 15 punti. La squadra di Arne Slot si porta in vantaggio con Konate sul finire del primo tempo. Nella ripresa pareggio dei padroni di casa con Ait-Nouri, poi al 61mo decide il calcio di rigore di Salah che consente ai Reds di scavalcare in classifica Manchester City e Arsenal portandosi ad una lunghezza di vantaggio a 15 punti. I risultati della sesta giornata dellaArsenal-Leicester 4-2 (doppietta di Trossard e Justin e rete di Martinelli e Bavertz); Brentford-West Ham 1-1 (Mbeumo e Boucek per gli ospiti); Chelsea-Brighton 4-2 (poker tutto di Palmer e reti di Rutter e Baleba), Everton-Crystal Palace 2-1 (doppietta di McNeil e rete del momentaneo vantaggio di Guehl); Nottingham-Fulham 0-1 (Jemenez su rigore).