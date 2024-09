Precedenti per droga ricettazione e riciclaggio | due stranieri rimpatriati dalla polizia

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Continua l'attività di controllo dellain provincia, anche contro l'immigrazione clandestina. In particolare i poliziotti dell'ufficio immigrazione hanno accompagnato due cittadini, rispettivamente alla frontiera di Fiumicino e in un centro per rimapatri di Potenza, che avevano