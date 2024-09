Prato per la vita la cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Il circuito podistico itinerante promosso dalla Uisp diha concluso la sua stagione sportiva con la tradizionale consegna del ricavato in beneficenza, a sostegno delle iniziative sociali del territorio. Questa lodevole manifestazione coinvolge le squadre podistiche di tutta la città di, con l'organizzazione di due corse non competitive a cadenza settimanale presso le loro sedi sociali o in altre suggestive location.per la, la consegna del ricavato Quest'anno, lasi è svolta alla presenza dei rappresentanti delle associazioni beneficiarie, tra cui la San Vincenzo de' Paoli e la Special Time.