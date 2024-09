Podismo foto e classifica della 10x1 Ora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Lucca, 28 settembre 2024 – Successo per la “ora una corsa per la Tanzania-memorial Marino Nelli”, la gara a staffetta con dieci atleti per squadra in cui ogni atleta corre per un’ora per un totale di 10 ore., leora a Lucca Qui LALADI SOCIETA’ La partenza stamani alle 9 al Campo Scuola Moreno Martini per una giornata di sport, aggregazione, amicizia e solidarietà. Anche in questa edizione l'evento benefico organizzato dall'associazione podistica Marciatori Marliesi raccoglie fondi a favore di un'associazione nel campo sociale ecooperazione umanitaria.