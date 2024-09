Perché Ivan Zazzaroni sta sempre in piedi a Ballando con le Stelle | il motivo dietro questa curiosa abitudine

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 28 settembre 2024)con letorna su Rai1 in prima serata, pronto a conquistare nuovamente il pubblico con le sue performance mozzafiato. Tra le tante curiosità che accompagnano il programma, una riguarda proprio il giudice. In molti si chiedono:staindurante le puntate? Scopriamo ilstaincon le: il" L'articolostaincon le: ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.