Passo falso per la Virtus al Palazzetto dello Sport vince Caserta

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 28 settembre 2024) Esordio con sconfitta per laGvm Roma 1960 che nell’esordio in serie B Nazionale cede ilcon il punteggio finale di 58-67. Gli ospiti strappano il match nel terzo periodo, ipadroni di casa non riescono nella rimonta, pagando un difficile 10/27 ai liberi. Prossimo