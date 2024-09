Parolin all' Onu anche in guerra rispettare diritto umanitario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "La Santa Sede chiede la rigorosa osservanza della legge internazionale umanitaria in tutti i conflitti armati, con particolare attenzione alla protezione dei luoghi di culto". Questo uno dei passaggi dell'intervento del segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro, all'assemblea dell'Onu oggi a New York. "La Santa Sede - ha continuato - è profondamente addolorata che in questo particolare momento si assista a un preoccupante incremento del numero dei conflitti in tutto il mondo e della gravitò della loro violenza. Questi conflitti sono la causa di una significativa perdita di vite innocenti e di una vasta quantità di distruzione, il che rappresenta una sfida nel valutare accuratamente l'entità del danno causato alle infrastrutture civili, inclusi i luoghi di culto, le istituzioni culturali e le strutture mediche, così come l'impatto sull'ambiente".