Papa Francesco in Belgio è il giorno dell’incontro con la comunità cattolica

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 28 settembre 2024) BRUXELLES – L’incontro con lae con gli studenti universitari saranno al centro, oggi, della seconda giornata della visita diin. Ilalle 8.30 incontrerà privatamente alcune autorità dell’Unione europea in Nunziatura. Il primo appuntamento pubblico è invece nella Basilica del Sacro Cuore, alle 10, dove parlerà alla. Al termine dell’eventotornerà in Nunziatura. Nel pomeriggio si recherà all’Université Catholique de Louvain, una università belga francofona che si trova a Ottignies-Louvain-la-Neuve, a circa 30 chilometri da Bruxelles. Qui alle 16.30 parlerà agli studenti universitari. Al termine di questo secondo e ultimo incontro pubblico della giornata,si recherà al Collegio Saint-Michel per un incontro privato, che si terrà alle 18.15, con i Gesuiti presenti nel Paese.