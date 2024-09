Palazzo Chigi per gli italiani in Libano situazione non cambia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "La Premer Meloni, ha tenuto nelle ultime ore diversi contatti telefonici con il Ministro degli Esteri, con il Ministro della Difesa e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sottosegretario Mantovano, in merito agli sviluppi della crisi in. Pur nella sua drammaticità, ladei nostri connazionali, militari e civili presenti sul territorio libanese non mostra profili diversi da quelli dei giorni scorsi. L'Italia conferma, in linea con la posizione tenuta finora, la necessità di ogni sforzo diplomatico al fine di riavviare canali di dialogo tra le parti in conflitto". Così una nota di