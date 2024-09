Osare la Città 30 Km h è salvaguardare le vite dei nostri ragazzi | l' appello di Europa Verde

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di sabato 28 settembre 2024) «In America i giovani muoiono di armi e Fentanyl, mentre in Italia e a Padova di incidenti sulle strade, dove andare a scuola può costare la vita, con ciclisti e pedoni sempre in costante pericolo per l’incoscienza degli automobilisti»: inizia con questo parallelismo il ragionamento espresso dal