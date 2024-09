Oroscopo Paolo Fox ottobre 2024 | le previsioni del mese

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di sabato 28 settembre 2024) Inizia un nuovo, siamo in autunno anche se le temperature ci riportano indietro a un’estate intensa e caldissima. Ma come andranno le cose in queste settimane, ora che tutti sono ritornati a pieno ritmo al lavoro e alle proprie faccende quotidiane? Ce lo svelaFox con l’del