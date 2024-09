Ornella ama giocare e passeggiare Famiglia giovane e dinamica cercasi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)è il cane con l’argento vivo addosso. Divano e sonnellino non sono il suo stile di vita: servono lunghe passeggiate, giochi, corse e soprattutto tanta pazienza, perché questa bellissima meticcia incrocio lupoide dal pelo corto nero e grigio non si stanca molto facilmente. La storia diè simile a quella di tanti cani nel rifugio dell’Enpa di Monza: ha 4 anni ed è stata ceduta. Ha però tutte le carte in regole per avere una seconda vita perché, oltre a essere socievole e, è abituata all’ambiente urbano. "Al guinzaglio non tira - riferiscono all’Enpa -. Inoltre è abituata a indossare la pettorina. Percerchiamo una, che abbia voglia di dedicarle tanto tempo". Scrivere a [email protected] o telefonare allo 039.83.56.23.