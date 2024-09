Operazione New Order | ecco come Israele ha ucciso Hassan Nasrallah

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 28 settembre 2024) La sala piena ma composta, i volti severi e concentrati, gli scambi fitti tra i vertici militari :sceglie pochi secondi di video per raccontare il momento della svolta, quello in cui va in scena l’'New' per eliminare il capo di Hezbollah ,. Con immagini che riportano alla mente quella 'Situation Room' in cui l'allora presidente degli Stati Uniti Barack