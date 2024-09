Notte europea dei ricercatori | la polizia illustra le tecniche per trovare le prove di reato

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladi Stato di Caserta ha partecipato, nella giornata di ieri (27 settembre), alla “dei”, evento organizzato nell’ambito del progetto “S.T.R.E.E.T.S.” (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society)”, finanziato dalla Commissione